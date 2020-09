പാലക്കാട്: സ്‌പെഷ്യല്‍ഫീസ് അടക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഓണ്‍ലൈന്‍ക്ലാസുകളില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ വിദ്യാര്‍ഥികളെ തിരിച്ചെടുത്തു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തത്തമംഗലത്തേയും കൊല്ലങ്കോട്ടെയും ചിന്മയ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ 200ഓളം വിദ്യാര്‍ഥികളെയാണ് പുറത്താക്കിയിരുന്നത്.

സംഭവം വാര്‍ത്തയായതിന് പിന്നാലെ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം പുറത്താക്കിയ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ഥികളേയും തിരിച്ചെടുത്തു. കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായ രക്ഷാകര്‍ത്താക്കള്‍ ട്യൂഷന്‍ ഫീസ് അടച്ചിരുന്നെങ്കിലും സ്‌പെഷ്യല്‍ഫീസ് അടക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കുട്ടികളെ ക്ലാസുകളില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയത്.

സ്‌കൂള്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ ഫീസ് അടക്കാമെന്ന് രക്ഷാകര്‍ത്താക്കള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് അതിന് അനുവാദം നല്‍കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു.

