കൊച്ചി: വയനാട്ടില്‍ പെണ്‍കുട്ടി ക്ലാസ്മുറിയില്‍ നിന്ന് പാമ്പുകടിയേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രതികളെ എന്തിന് കസ്റ്റഡിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. പ്രതികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ച എങ്ങനെ ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാകുമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തില്‍ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ അധ്യാപകനേക്കാൾ സ്‌കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകനു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. അപകടമുണ്ടാകുമ്പോള്‍ നൂറ് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. എന്നാല്‍ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേസിലെ പ്രതികളുടെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവേയാണ് കോടതി ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്. നിയമപരമായ ചില പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പേരിലാണ് കോടതി ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായത്. കേസില്‍ പോലീസ് പ്രതി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അധ്യാപകരേയും ഒരു ഡോക്ടറേയുമാണ്. ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യണം, ഇവര്‍ക്ക് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുത് എന്നതാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട്. ഇക്കാര്യത്തിലാണ് കോടതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചത്.

പ്രധാന അധ്യാപകരോ, ക്ലാസ് ടീച്ചറോ അല്ല കേസില്‍ പ്രതികളായിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് ടീച്ചര്‍ക്കാണ് ആ ക്ലാസിന്റെ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരുടെ ഭര്‍ത്താവായ സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് കേസില്‍ പ്രതിചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നതിലൊരാള്‍. പാമ്പുകടിയേറ്റ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ രക്ഷിതാക്കളെത്തട്ടെയെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതാണ് പ്രതിചേര്‍ക്കാന്‍ കാരണമായി സര്‍ക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ വിഷയത്തില്‍ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ക്ലാസ് ടീച്ചറോ അതല്ലെങ്കില്‍ സ്‌കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനോ അല്ലെ അതിന് ഉത്തരവാദിയെന്നാണ് കോടതി മറുചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ഒരപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ പത്തുപേര്‍ ഓടിക്കൂടും നൂറ് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ പേരില്‍ എന്തെങ്കിലും വിഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റം ആരോപിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. മാത്രമല്ല ഇതൊരു ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമായി നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കാനാകുകയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.

രണ്ട് കേസുകളാണ് ഈ വിഷയത്തില്‍ കോടതി പരിഗണിച്ചത്. ഒന്ന് പെണ്‍കുട്ടി പാമ്പ്കടിയേറ്റ സംഭവത്തില്‍ കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസും പ്രതികളുടെ ജാമ്യ ഹര്‍ജിയുമാണ് അവ. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസില്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയത്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മരണം സംഭവിച്ചത്. ചികിത്സ നല്‍കുന്നതില്‍ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ. തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് കോടതി ആരാഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചിഫ് സെക്രട്ടറി, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരോടും ഡിജിപിയോടുമാണ് കോടതി വിശദീകരണം തേടിയിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് ശേഷം തുറക്കുമ്പോള്‍ കോടതി ഈ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

ഇതിനിടെയാണ് മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യ ഹര്‍ജി മറ്റൊരു ബെഞ്ചിന് മുന്നിലെത്തിയത്. ഇതില്‍ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ സൗകര്യങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളും കോടതി ഉന്നയിച്ചു. ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യ ഹര്‍ജിയില്‍ അവര്‍ ചില ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. താന്‍ ആ സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നുവെന്നും ആവശ്യത്തിന് ആന്റിവെനം സ്‌റ്റോക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എത്ര ആന്റിവെനം അവിടെ സ്‌റ്റോക്കുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവ സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടര്‍മാത്രമായിരുന്നോ ആശുപത്രിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ആന്റിവെനം നല്‍കിയാല്‍ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന എന്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് ആശുപത്രിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത് തുടങ്ങിയവയാണ് കോടതി ചോദിച്ചത്. ഇവയിലെല്ലാം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ അഭിപ്രായം തേടിയതിന് ശേഷം ബുധനാഴ്ച സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം നല്‍കേണ്ടിവരും.

