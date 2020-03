പത്തനംതിട്ട: ചൈനയില്‍ നിന്നെത്തി പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്ന വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ അച്ഛന്‍ മരിച്ചു. പത്ത് ദിവസം മുമ്പാണ് വിദ്യാര്‍ഥി നാട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയത്, അന്ന് മുതല്‍ വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ്‌ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ എറണാകുളത്ത് വെച്ച്‌ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്‍ മരണപ്പെട്ടത്.

വിദ്യാര്‍ഥിയും അച്ഛനും തമ്മില്‍ അടുത്ത് ഇടപഴകിയിരുന്നോയെന്ന്‌ വ്യക്തതയില്ല. ഇക്കാര്യം ജില്ലാ ഭരണകൂടം അന്വേഷിച്ച് വരുകയാണ്. പത്ത് ദിവസമായി ഐസൊലേഷനിലാണ് വിദ്യാര്‍ഥി. അതിനാല്‍ അച്ഛന്റെ സംസ്‌കാരം നാല് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിവെയ്ക്കണമെന്ന് കുടുംബത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാനും ജില്ലാ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം പത്തനംതിട്ടയില്‍ പുതുതായി ലഭിച്ച പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഒരു വയസുള്ള കുഞ്ഞ് ഉല്‍പ്പടെ ഒമ്പത് പേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവാണ്. കൊറോണ സംശയിക്കുന്ന പന്തളം സ്വദേശിയുടെ ഫലം തിങ്കളാഴ്ച ലഭിക്കും. നിലവില്‍ ആശുപത്രികളില്‍ 29 പേരും വീടുകളില്‍ 1250 പേരുമാണ് ജില്ലയില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരുന്നത്. ഇവരുടെയെല്ലാം ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

നിലവില്‍ 21 പേര്‍ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

