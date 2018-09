ന്യൂഡല്‍ഹി: സംസ്ഥാനത്തെ നാലു സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനത്തില്‍ സ്റ്റേ തുടരുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി.

തൊടുപുഴ അല്‍ അസ്ഹര്‍, ഡി എം വയനാട്, ഒറ്റപ്പാലം പി കെ ദാസ്, വര്‍ക്കല എസ് ആര്‍ എന്നീ കോളേജുകള്‍ക്ക് ഹൈക്കോടതി നല്‍കിയ പ്രവേശന അനുമതിയാണ് സുപ്രീം കോടതി സ്‌റ്റേ ചെയ്തിരുന്നത്.

ഈ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് എതിരെ മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവേയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസില്‍ വാദം കേട്ടത്.

ഈ കോളേജുകളിലെ 550 സീറ്റുകളിലെ പ്രവേശനമാണ് സുപ്രീം കോടതി സ്‌റ്റേ ചെയ്തിരുന്നത്.

മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഹര്‍ജിയില്‍ മറുപടി നല്‍കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി നാലുകോളേജുകള്‍ക്കും സമയം അനുവദിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നല്‍കാനാണ് നിര്‍ദേശം. ശേഷം ബുധനാഴ്ച കേസില്‍ വിശദമായ വാദം കേള്‍ക്കും. ഓരോ കോളേജിന്റെയും കാര്യം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ച് തീരുമാനം പറയുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം പത്താം തീയതിക്കുള്ളില്‍ പ്രവേശനം പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നിലവില്‍ ഈ നാലു കോളേജുകളിലെ 550 സീറ്റുകളിലേക്കും പ്രവേശനം പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ ഇന്നു തന്നെ വിഷയത്തില്‍ തീരുമാനം പറയണമെന്നുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച കേസില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്.

