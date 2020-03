തിരുവനന്തപുരം: സി.എ.ജി. റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നടപടിയുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. പോലീസില്‍ പര്‍ച്ചെയ്‌സ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിശ്ചയിക്കാന്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കും. മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം. ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രനായിരിക്കും കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷന്‍.

സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേയ്‌സ് മാനദണ്ഡങ്ങളും വിജിലന്‍സ് കമ്മീഷന്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോലീസില്‍ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോടികള്‍ ചെലവഴിച്ച് സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങിയതെന്ന് സി.എ.ജി. കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി.

പോലീസിന്റെ പര്‍ച്ചെയ്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല, കെല്‍ട്രോണ്‍, സിഡ്‌കോ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന പര്‍ച്ചെയ്‌സിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളും ജുഡീഷ്യല്‍ കമ്മീഷനായിരിക്കും നിശ്ചയിക്കുക.

