തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാസ്‌കുകളുടെ നിര്‍മാണം കൂടുതല്‍ ജയിലുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന ജയില്‍ വകുപ്പ്. മൂന്ന് സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലുകളില്‍ മാത്രം നടന്നിരുന്ന മാസ്‌ക് നിര്‍മാണം സംസ്ഥാനത്തെ ചെറുതും വലുതുമായ 48 ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിച്ചതായി സംസ്ഥാന ജയില്‍ വകുപ്പ് മേധാവി ഋഷിരാജ് സിംഗ് അറിയിച്ചു.

സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം കോട്ടണ്‍ മാസ്‌കുകളായിരിക്കും തുടര്‍ന്നും ജയില്‍ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള നിര്‍മാണശാലകളില്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഒരു മാസ്‌കിന് 10 രൂപവച്ചും 100 മില്ലി ലിറ്റര്‍ സാനിറ്റൈസറിന് 50 രൂപ വച്ചുമാണ് ഇപ്പോള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വില്‍ക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂജപ്പുരയിലെ കേന്ദ്രീകൃത വില്‍പന കേന്ദ്രത്തില്‍ പ്രതിദിനം 1000 കോട്ടണ്‍ മാസ്‌കുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

വിയ്യൂര്‍, കണ്ണൂര്‍, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, എറണാകുളം കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പ്രധാന ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയാണ് മാസ്‌ക് വില്‍പന നടത്തുന്നത്. ഒരാള്‍ക്ക് നാല് മാസ്‌ക് എന്ന നിലയില്‍ വില്‍പന നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. 14346 ലിറ്റര്‍ സാനിറ്റൈസറാണ് ജയില്‍ വകുപ്പ് ഇതുവരെ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ മാനദണ്ഡപ്രകാരമുള്ള മൂന്ന് ലെയര്‍ അഞ്ച് പ്ലൈകോട്ടണ്‍ മാസ്‌കിന് 16 രൂപയാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഇത് 15 രൂപയ്ക്കും നൂറ് മില്ലി ലിറ്റര്‍ സാനിറ്റൈസര്‍ 50 രൂപ നിരക്കിലും തുടര്‍ന്നും എല്ലാ ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ 300-500 വരെയും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ 1000-2000 വരെയും മാസ്‌കുകള്‍ വില്‍പനയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ സൗകര്യം പൊതുജനങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും ഋഷിരാജ് സിംഗ് അറിയിച്ചു.

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്‍, മെഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസ് കോര്‍പറേഷന്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള അറുപതോളം കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന- പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ആരോഗ്യം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, സാമൂഹ്യനീതി, വനിതാ- ശിശുവികസനം, പോലീസ് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള്‍ക്കും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കുമായി ആറ് ലക്ഷത്തോളം മാസ്‌കുകള്‍ ഇതുവരെ ജയില്‍ വകുപ്പ് നിര്‍മിച്ചു നല്‍കിയിട്ടുള്ളതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂര്‍, കണ്ണൂര്‍ എന്നീ മേഖലകളില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതാത് മേഖല ഡി.ഐ.ജി.മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സുകളാണ് സമൂഹത്തില്‍ ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

content highlight: state prison department to extend it's mask making units to another 48 prisons too to fight covid 19