തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി വനത്തില്‍ നാല് മാവോവാദികളെ പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ കേസെടുത്തു. വിഷയത്തില്‍ കമ്മീഷന്‍ സംസ്ഥാനപോലീസ് മേധാവിക്ക് നോട്ടീസയച്ചു.

മാവോവാദികളെ വെടിവച്ചു കൊല്ലാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നേരിട്ടു നടത്തി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി രണ്ടാഴ്ചക്കകം റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അംഗം പി. മോഹനദാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് നവംബര്‍ 12ന് കല്‍പ്പറ്റയില്‍ നടക്കുന്ന സിറ്റിങ്ങില്‍ പരിഗണിക്കും.

ഒരു സ്ത്രീ ഉള്‍പ്പെടെ നാലുപേരെ കണ്ട മാത്രയില്‍ വെടിവയ്ക്കാനുള്ള പ്രകോപനം എന്താണെന്ന് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കമ്മീഷന്‍ പറഞ്ഞു.

മാവോയിസ്റ്റാണെന്ന സംശയത്തില്‍ നാലുപേരുടെ ജീവന്‍ കവരാനുള്ള അധികാരം പോലീസിനില്ലെന്നും കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഇത്തരമൊരു പ്രവൃത്തി നിര്‍വഹിക്കാന്‍ കോടതി പോലീസിന് അധികാരം നല്‍കിയിട്ടുമില്ല. അതേ സമയം സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഒരാള്‍ക്ക് അവകാരമുണ്ട്. അട്ടപ്പാടിയില്‍ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതായി കാണുന്നില്ലെന്ന് കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

