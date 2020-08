തിരുവനന്തപുരം: ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‌ അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അനധികൃതമായി വിദേശ പ്രതിനിധികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് വിലക്കി 2019ല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥ പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍ ഇറക്കിയിരുന്നു. എംബസി പ്രതിനിധികളുമായി സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള ബന്ധം സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതായി സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു.

2019 നവംബര്‍ 20 ന് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണ ഭട്ട് പുറത്തിറക്കിയ സര്‍ക്കുലറിന്റെ പകര്‍പ്പ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കൂടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അന്ന് ഈ സര്‍ക്കുലര്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. വിദേശ പ്രതിനിധികളുമായുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ബന്ധം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താത്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധവും പൊതുവായ നയത്തിന് വിരുദ്ധമായ സമീപനവുമാണെന്ന് സര്‍ക്കുലറില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

വകുപ്പ് മേധാവികള്‍ക്ക് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് യാതൊരുതരത്തിലുമുള്ള അധികാരവുമില്ല. ഇത്തരത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലിന് സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതികൂടി വേണമെന്ന് സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു.

സ്വര്‍ണക്കടത്ത്‌ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്‍ ഐടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കര്‍ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പഴയ സര്‍ക്കുലര്‍ പുറത്താകുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനധികൃത ബന്ധം കേസുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ സര്‍ക്കാരിന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നാണ് സര്‍ക്കുലറിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

