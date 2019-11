കല്പറ്റ: പാമ്പ് കടിയേറ്റ് വിദ്യാര്‍ഥിനി മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ നാട്ടുകാര്‍ സ്‌കൂളിലെ സ്റ്റാഫ് റൂം തകര്‍ത്തു. പൂട്ടിക്കിടന്ന സ്റ്റാഫ് റൂമില്‍ അധ്യാപകരില്‍ ചിലരുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പൂട്ട് തകര്‍ത്ത് നാട്ടുകാര്‍ അകത്തു കയറുകയായിരുന്നു.

സ്‌കൂള്‍ പരിസരത്ത് കൂടി നില്‍ക്കുകയായിരുന്ന നാട്ടുകാരാണ് സംഘം ചേര്‍ന്ന് സ്‌കൂളിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ഡിഡിഇ നേരത്തെ സ്‌കൂള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് ആരോപണവിധേയനായ അധ്യാപകനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത വിവരം അറിയിച്ച് മടങ്ങിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസും മടങ്ങിപ്പോയി.

അതിന് ശേഷം മരിച്ച വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ സ്‌കൂളിലെത്തി വികാരനിര്‍ഭരമായി പ്രതികരിച്ചതോടെ നാട്ടുകാര്‍ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ് സ്റ്റാഫ് റൂമില്‍ കയറുകയും ഉപകരണങ്ങള്‍ അടിച്ചു തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്തത്. പോലീസ് വീണ്ടും സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെ രംഗം ശാന്തമായി.

ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ബത്തേരി സര്‍വജന വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനി ഷഹ് ല ഷെറിന്(10) പാമ്പ് കടിയേറ്റത്. വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ ഷഹ് ല മരിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍ അധ്യാപകര്‍ അനാസ്ഥ കാണിച്ചതായി ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

