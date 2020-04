തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എസ്.എല്‍.സി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകള്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിച്ച ശേഷം നടത്തുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി. രവീന്ദ്രനാഥ്. പരീക്ഷാക്രമം മാറ്റാനോ ചുരുക്കാനോ ആലോചിക്കുന്നില്ല. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിക്കുകയും സാമൂഹിക അലകം പാലിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന സ്ഥിതി വരുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാകും പരീക്ഷ നടത്തുക. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൃത്യമായ തീയതി ഇപ്പോള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന്റെ പ്രത്യേക പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പത്താം ക്ലാസില്‍ മൂന്ന് പരീക്ഷകളും പ്ലസ് ടുവിലെ നാല് പരീക്ഷകളും വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററിയിലെ അഞ്ച് പരീക്ഷകളും പൂര്‍ത്തിയാകാനുണ്ട്. പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികളോ രക്ഷിതാക്കളോ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മതിയായ സമയം നല്‍കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ പരീക്ഷ നടത്തുകയുള്ളൂയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പോയ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ എങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതിയോ, പരീക്ഷ കാലത്ത് എന്തെല്ലാം അവകാശങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചുവോ അതെല്ലാം പൂര്‍ണമായും നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടാവും ഇത്തവണയും പരീക്ഷ നടത്തുക. കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നേയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ ശാസ്ത്രീയമായി പുനഃക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷ നടത്തും.

എട്ട് വരെയുള്ള പരീക്ഷകളാണ് വേണ്ടന്ന് വെച്ചത്. ഒന്‍പതാം ക്ലാസില്‍ ചില പരീക്ഷകള്‍ നടന്നു, ഇനിയും ചിലത് നടക്കാനുണ്ട്. പരീക്ഷ നടക്കാത്ത വിഷയങ്ങളില്‍ ഓണപ്പരീക്ഷയുടെയും ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയുടെയും ശരാശരി ഫൈനല്‍ പരീക്ഷയുടെ മാര്‍ക്കാക്കി കണക്കാക്കും. അങ്ങനെയാകും ഓന്‍പതാം ക്ലാസിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പത്താംക്ലാസിലേയ്ക്ക് പ്രമോഷന്‍ നല്‍കുക. എന്നാല്‍ പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ് വണ്‍, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകള്‍ നടക്കാനുള്ളത് നടക്കും.

ആവശ്യം വന്നാല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷയും നടത്താന്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സജ്ജമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ നടത്തും എന്നല്ല അര്‍ത്ഥം. മറ്റ് വഴികളില്ലെങ്കില്‍ മാത്രമാകും ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷകള്‍ നടത്തുക. ഒന്നാമത്തെ പരിഗണന സാമ്പ്രദായിക പരീക്ഷക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നല്‍കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

