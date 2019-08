തിരുവനന്തപുരം: കാറിടിച്ച് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തില്‍ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവില്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.

സ്ട്രക്ചറില്‍ കിടത്തി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ ആമ്പുലന്‍സിലാണ് ശ്രീരാമിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടില്‍ ഹാജറാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ശ്രീരാമിനെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുക.

മുഖം ആശുപത്രി മാസ്‌ക് ഉപയോഗിച്ച് മറച്ച നിലയിലാണ് ശ്രീരാമിനെ ആമ്പുലന്‍സില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കേസ് അന്വഷിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശ്രീരാമിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ കൊണ്ടുപോയി ഓര്‍ത്തോ വിഭാഗത്തിലെ പരിശോധനകശള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ശ്രീരാമിനെ മാറ്റുക എന്ന കാര്യം തീരുമാനമാകുക.

കേസില്‍ ശ്രീറാമിനെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പേരില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ തുടരുകയായിരുന്നു. ശ്രീറാമിനെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ചാര്‍ജ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായാലുടന്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റും.

അപകടമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രീറാമിനും ചെറിയ പരിക്കുകള്‍ പറ്റിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം അവഗണിച്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ശ്രീറാം ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു.

കേസില്‍ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്‌തെങ്കിലും ഒരു റിമാന്‍ഡ് പ്രതിക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കാത്ത തരത്തില്‍ എസിയും ടിവിയും ഉള്‍പ്പെടെ പഞ്ചനക്ഷത്ര സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് ശ്രീറാം ആശുപത്രിയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത് മാധ്യമങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ നടപടിയെടുക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായത്. ചട്ടമനുസരിച്ച് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ സെല്‍ വാര്‍ഡിലേക്കാണ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ മാറ്റേണ്ടത്.

