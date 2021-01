തൃശ്ശൂര്‍: ശ്രീനാരായണ ഗുരു സര്‍വകലാശാലയുടെ ലോഗോയില്‍ ഗുരുദേവനില്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന വക്താവ് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍.

ഗുരുദേവനില്ലാത്ത എന്ത് ലോഗോ ആണെന്നും ശ്രീനാരായണീയരുടെ വോട്ട് വേണം പക്ഷെ ഗുരുദേവന്റെ ചിത്രം കാണിക്കാന്‍ വിഷമമാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

അറബിക് സര്‍വകലാശാലയില്‍ അറബിയില്‍ ദൈവസൂക്തങ്ങള്‍ എഴുതാം. ഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം വെക്കാം. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടേയും നെഹ്രുവിന്റേയും ചിത്രങ്ങള്‍ വെച്ച് ഗവണ്‍മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉള്ള നാട്ടില്‍ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ മാത്രം ഉള്‍കൊള്ളുന്നില്ലെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ആരാഞ്ഞു.

ഇത് അപലപനീയമാണെന്നും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ സ്വാതന്ത്യ സമര ചരിത്രത്തില്‍ ഒരു പേജില്‍ ഒരു വരിയില്‍ ഒതുക്കിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇതില്‍ ഉത്കണ്ഠപ്പെടാത്തതില്‍ അത്ഭുതമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ്സിന് മുസ്ലിം പ്രീണനം മാത്രമാണ് പ്രിയം. ഹിന്ദു സമൂഹം അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം മാദ്ധ്യമങ്ങള്‍ പോലും ഉയര്‍ത്തി കാണിക്കുന്നില്ല. ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ജീവിതം വൃതമാക്കിയ സന്യാസിശ്രേഷ്ഠനായ ഗുരുദേവനെ ഇനിയും കേരളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നത് ഖേദകരമാണെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു.

