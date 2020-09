സ്പ്രിങ്ക്‌ളര്‍ ലോഗോ | twitter.com/Sprinklr

ചെന്നൈ : സ്പ്രിങ്ക്‌ളര്‍ ഇടപാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാനും മുന്‍ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന സെക്രട്ടറിയുമായ എം മാധവന്‍ നമ്പ്യാര്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. '' ഒക്ടോബര്‍ പത്താണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയപരിധി. ഇതിനകം റിപ്പോര്‍ട്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഈ വിഷയത്തില്‍ വിശ്വാസ്യതയും വൈദഗ്ദ്യവുമുള്ളവരെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കമ്മീഷന്‍ അംഗങ്ങളായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സത്യം പുറത്തു വരുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയം വേണ്ട.'' -മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിനോട് ടെലിഫോണില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മാധവന്‍ നമ്പ്യാര്‍.

കോവിഡ് 19 സൃഷ്ടിച്ച അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളാണ് സ്പ്രിങ്ക്‌ളര്‍ ഇടപാടിന് തിടുക്കത്തില്‍ രൂപം നല്‍കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ സപ്രിങ്ക്ളറുമായുള്ള കരാര്‍ പുതുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കുകയും സപ്രിങ്ക്ളറിന്റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഈ അവകാശവാദം തകര്‍ന്നിരിക്കുകയല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാന്‍ മാധവന്‍ നമ്പ്യാര്‍ വിസമ്മതിച്ചു.'' എല്ലാ വസ്തുതകളും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ടാവും. അതുവരെ കാത്തിരിക്കൂ. '' സൈബര്‍ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തില്‍ അവസാന വാക്കാണ് ഗുല്‍ഷന്‍ റായിയെന്നും കമ്മീഷന്റെ വിശ്വാസ്യത ആര്‍ക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും നമ്പ്യാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കോവിഡ് 19 വിവര ശേഖരണത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി 2020 മാര്‍ച്ച് 25 നാണ് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സപ്രിങ്ക്ളറുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടത്. കരാര്‍ വിവാദമായതോടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ 22നാണ് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ടംഗ അന്വേഷണ സമിതിക്ക് രൂപം നല്‍കിയത്. മുന്‍ കേരള സംസ്ഥാന അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും നിലവില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക ഉപദേഷ്ടാവുമായ രാജീവ് സദാനന്ദനായിരുന്നു സമിതിയിലുള്ള രണ്ടാമന്‍. എന്നാല്‍ രാജീവിനെ കോവിഡ് 19 വിഷയത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഉപദേശകനായി നിയമിച്ചതോടെ രാജീവിന് പകരം സൈബര്‍ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദന്‍ ഗുല്‍ഷന്‍ റായ് സമതി അംഗമായി. ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കണമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള കാലാവധി പിന്നീട് സര്‍ക്കാര്‍ ഒക്ടോബര്‍ പത്ത് വരെ നീട്ടിക്കൊടുത്തു.

നാലു കാര്യങ്ങളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ അന്വേഷണ സമിതിക്ക് വിട്ടത്. കൊവിഡ് 19 ബാധിതരുടെ വിവരങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം സപ്രിങ്ക്ളറുമായുള്ള കരാറില്‍ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ആദ്യത്തേത്. സപ്രിങ്ക്ളറുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടപ്പോള്‍ നടപടി ക്രമങ്ങളില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് സമിതി അന്വേഷിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ കൊവിഡ് 19 ഉയര്‍ത്തുന്ന അസാധാരണ സാഹചര്യം അവ അനിവാര്യമാക്കിയിരുന്നോ എന്നതാണ് സമിതിയുടെ അന്വേഷണപരിധിയിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാനും സര്‍ക്കാര്‍ സമിതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സപ്രിങ്ക്ളറുമായുണ്ടാക്കിയ കരാറില്‍ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയാണ് കരാറിന് രൂപം നല്‍കിയതെന്നും വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യത സപ്രിങ്ക്ളര്‍ ലംഘിക്കുകയാണെന്നും ആക്ഷേപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് കേരള സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഈ വിഷയത്തില്‍ രംഗത്തു വന്നത്.

Content Highlights: Sprinklr enquiry report will be submit before october 10