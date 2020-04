കൊച്ചി: സ്പ്രിംക്ലര്‍ ഡാറ്റ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം തേടും. ഹൈക്കോടതിയിലാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വ്യക്തികളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവരുടെ മെഡിക്കല്‍ വിവരങ്ങള്‍ മൂന്നാമതൊരാള്‍ക്ക് കൈമാറാനാവില്ല. രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ഒരു സെര്‍വറിലാണ് ഈ വിവരങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

സ്പ്രിംക്ലര്‍ ഇടപാടില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റേത് കൂടാതെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ വിശദീകരണവും ഹൈക്കോടതി തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം 24-ന് കേസ് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. അതിന് മുമ്പായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് കേന്ദ്രം വിശദീകരണം തേടുമെന്നാണ് സൂചന.

ഇടപാടില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷ വിമര്‍ശനമുയര്‍ത്തിയിരുന്നു. വിദേശ കമ്പനിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറില്‍ സ്വകാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ, രണ്ട് ലക്ഷം പേരുടെ വിവരം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ സംവിധാനമില്ലെയെന്നും ഹൈക്കോടതി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നിയമപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായാല്‍ അത് അമേരിക്കയിലെ കോടതിയില്‍ നടത്തണമെന്ന വ്യവസ്ഥ എന്തുക്കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചുവെന്നും കോടതി സര്‍ക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു.

