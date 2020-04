തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ്-19 രോഗവ്യാപനം പ്രവചനങ്ങള്‍ക്ക് അതീതമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ അനുഭവമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. പലപ്പോഴും വിചിത്രമായ അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ആദ്യ കോവിഡ് 19-ക്ലസ്റ്ററില്‍പ്പെട്ട 62 വയസ്സുകാരി ഇപ്പോഴും പോസിറ്റീവായി തുടരുകയാണ് എന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. മാര്‍ച്ച് എട്ടിനാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പത്തിനെടുത്ത സാമ്പിള്‍ 13ന് പോസിറ്റീവായി വന്നു. പിന്നീട് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലെടുത്ത സാമ്പിളുകള്‍ അയച്ചെങ്കിലും ഏപ്രില്‍ രണ്ടിലെ പരിശോധനാഫലം മാത്രമാണ് നെഗറ്റീവായത്.

ഇതുവരെ 21 സാമ്പിളുകള്‍ അയച്ചു. 36 ദിവസമായി രോഗി പോസിറ്റീവായി തുടരുകയാണ്. കാര്യമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളില്ല. കഴിഞ്ഞ 45 ദിവസങ്ങളായി കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ ഐസൊലേഷന്‍ മുറിയില്‍ കഴിയുകയാണ്.

ഇത്തരം ചില യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങള്‍ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നത് എളുപ്പ ജോലിയല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ് ഇതൊക്കെയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രതക്കുറവും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് വീണ്ടും ഓര്‍മിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വടശ്ശേരിക്കര ജണ്ടായിക്കല്‍ സ്വദേശിയായ 62-കാരിയാണ് കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് പ്രകടമായ മറ്റുരോഗങ്ങളില്ല. ഇറ്റലിയില്‍നിന്നെത്തിയ റാന്നിസ്വദേശികളുടെ കുടുംബവുമായി രണ്ടുദിവസം അടുത്തിടപഴകിയതിനാലാണ് രോഗംബാധിച്ചത്. വീട്ടമ്മയുടെ മകള്‍ക്കും രോഗംബാധിച്ചിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ ആദ്യവാരത്തില്‍ മകളുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായി. അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഒന്നിച്ചുമടങ്ങാനായി ആശുപത്രിയിലെ മറ്റൊരുമുറിയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവതി കഴിഞ്ഞദിവസം വീട്ടിലേക്കുപോയി. ഇവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച എവര്‍മെക്റ്റിന്‍ മരുന്ന് നല്‍കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിലും വീട്ടമ്മയുടെ ഫലം പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്. ഇതിനാല്‍, തുടര്‍ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാന്‍ മെഡിക്കല്‍ബോര്‍ഡ് വീണ്ടും ചേരും. പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും വീട്ടമ്മയില്‍നിന്ന് രോഗംപകരാനുളള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് ദേശീയ ആരോഗ്യദൗത്യം കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ഡോ. എബി സൂഷന്‍ പറഞ്ഞു. 67 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം രോഗംഭേദമായ കേസുകള്‍ വിദേശത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. ശരീരത്തില്‍ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ വൈറസിന്റെ നേരിയ സാന്നിധ്യം നിലനില്‍ക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഇത്തരം കേസുകളുണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ സാംക്രമികരോഗവിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ആര്‍. സജിത് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: spread of covid-19 is unpredictable says chief minister pinarayi vijayan