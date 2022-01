ന്യൂഡല്‍ഹി: എയര്‍ ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോളിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ സ്പൈസ് ജെറ്റ് യാത്രാവിമാനം ഗുജറാത്തിലെ രാജ്‌കോട്ടില്‍ നിന്നും പറന്നുയര്‍ന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഗുജറാത്തിലെ രാജ്‌കോട്ടില്‍ നിന്നും ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള വിമാനമാണ് എയര്‍ ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോളില്‍ നിന്നും നിര്‍ബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട നിര്‍ദേശം ലഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ പറന്നുയര്‍ന്നത്. ഡിസംബര്‍ അവസാനവാരമാണ് സംഭവം.

സംഭവത്തില്‍ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ (ഡിജിസിഎ) പൈലറ്റുമാര്‍ക്കെതിരേ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പൈലറ്റുമാരെ അന്വേഷണവിധേയമായി ഡീ-റോസ്റ്റര്‍ (വിമാനം പറത്തുന്നതില്‍ നിന്നും മാറ്റി നിര്‍ത്തുക) ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2021 ഡിസംബര്‍ 30നാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് രാജ്കോട്ട് വിമാനത്താവള ഡയറക്ടറെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 'എടിസി രാജ്കോട്ടില്‍ നിന്ന് പൈലറ്റുമാര്‍ നിര്‍ബന്ധിതമായി ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ട ടേക്ക് ഓഫ് അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നില്ല. എയര്‍പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനത്തിനും ഡിജിസിഎയ്ക്കും വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്,' രാജ്‌കോട്ട് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

'ടേക്ക് ഓഫ് അനുമതിയില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് വിമാനം പറത്തിയതെന്ന് രാജ്‌കോട്ട് എടിസി ആശയവിനിമയ സംവിധാനത്തിലൂടെ പൈലറ്റുമാരോട് ചോദിച്ചു. മറുപടിയായി, പൈലറ്റുമാര്‍ ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു.' വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ഈ സംഭാഷണം നടന്നതെന്ന് എയര്‍പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ (എസ്ഒപി) അനുസരിച്ച്, റണ്‍വേ സുരക്ഷിതമാണെങ്കിലും വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എടിസിയില്‍ നിന്ന് നിര്‍ബന്ധിത ടേക്ക് ഓഫ് അനുമതി ആവശ്യമാണ്.

