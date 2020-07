തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് മുൻപന്തിയിലുള്ള പോലീസുകാർക്ക് രോഗം പിടിപെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസുകാർക്ക് മാത്രമായി ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതിനായി പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കും. ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പർക്കം വഴിയുള്ള രോഗബാധ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് മീഡിയ സെന്ററും പോലീസിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സെല്ലും ചേർന്ന് കോവിഡ് ബോധവത്‌കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാനത്തെ 75 പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ശിശുസൗഹൃദമായി. മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച ചിരി എന്ന പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ആരംഭിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

content highlights:special quarantine centers will be set up in all districts only for police officers