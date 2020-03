തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രത്യേകം ആശുപത്രികള്‍ തുറക്കും.

കൊറോണ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് ഓരോ ജില്ലകളിലും ആശുപത്രികള്‍ തുറക്കുകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ക്കും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ഈ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് സമീപം താമസസൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നാം നേരിടുന്നത് അത്യസാധാരണമായ സാഹചര്യമാണെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകള്‍. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് മാര്‍ച്ച് 31 വരെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

Content Highlights: special hospitals in every districts for corona virus treatment