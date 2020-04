കൊച്ചി: ലോക് ഡൗണില്‍ കുടുങ്ങിയ ഫ്രഞ്ച് പൗരന്മാരുമായി എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക വിമാനം പുറപ്പെട്ടു. നെടുമ്പാശ്ശേരിയില്‍ നിന്ന് 112 പേരുമായാണ് വിമാനം പാരീസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലുമായി കുടുങ്ങിയവരെ ഫ്രഞ്ച് എംബസിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച് കയറ്റി വിടുകയായിരുന്നു.

കേരളത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ ഫ്രഞ്ച് പൗരന്മാരെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കിയതിന് പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ഫ്രഞ്ച് കോണ്‍സുലേറ്റ് ജനറല്‍ കാതറിന്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിനും വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിനും നന്ദി അറിയിച്ചു.

ടൂറിസ്റ്റ് വിസയില്‍ മാര്‍ച്ച് 11 ന് മുന്‍പ് സംസ്ഥാനത്തെത്തിയവരില്‍ 3 വയസുകാരന്‍ മുതല്‍ 85 വയസുള്ളവര്‍ വരെയുണ്ട്. വിനോദ സഞ്ചാരികളും ആയുര്‍വേദ ചികിത്സക്കെത്തിയവരും ഇതില്‍ പെടും.

ഫ്രഞ്ച് എംബസിയില്‍ നിന്നും വിദേശകാര്യവകുപ്പില്‍ നിന്നും ആവശ്യമെത്തിയതോടെ പോലീസ് സഹായത്തോടെ വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് ഇവരെ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മെഡിക്കല്‍ പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ കേരളം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കരുതി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാത്ത യു കെ, യു എസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ 200 ഓളം പൗരന്‍മാരും റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള നൂറില്‍ താഴെ വിദേശികളും സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്.

Content Hihlights: Special flight takes off with french citizens for Paris