തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നാലുദിവസം വൈകിയെ എത്തുകയുള്ളൂവെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ജൂണ്‍ അഞ്ചിനാകും ഇത്തവണത്തെ കാലവര്‍ഷം എത്തുകയെന്നാണ് ഇവര്‍ പറയുന്നത്.

ജൂണ്‍ ആദ്യമാണ് സാധാരണ ഗതിയില്‍ കേരളത്തില്‍ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുക. ഇതിന് പകരം ജൂണ്‍ അഞ്ചിനാകും ഇത്തവണ കാലവര്‍ഷമെത്തുകയെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

Forecast for the 2020 SW Monsoon Onset over Kerala



This year, the onset of s-west monsoon over Kerala is likely to be slightly delayed as compared to normal date of onset of 1st June. Its onset over Kerala this year is likely to be on 5th June with a model error of ± 4 days. pic.twitter.com/TRX1miwkUA