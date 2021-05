തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓക്സിജന്‍ വിതരണത്തിന് തികയുന്നില്ലെന്ന് മെഡിക്കല്‍ ഓക്സിജന്‍ കമ്പനിയായ സതേണ്‍ ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ്. കൂടുതല്‍ വിതരണത്തിനായി അടിയന്തരമായി ലിക്വിഡ് ഓക്‌സിജന്‍ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലിക്വിഡ് ഓക്‌സിജന്‍ ഇനിയും ലഭ്യമായില്ലെങ്കില്‍ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുമെന്നും കേരളം ഓക്‌സിജന്‍ ക്ഷാമത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും കമ്പനി മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഓക്‌സിജന്‍ ആവശ്യകത ഇരട്ടിയായി. അതിനാല്‍ തന്നെ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് മതിയായ ഓക്‌സിജന്‍ നല്‍കുന്നില്ല. ഭൂരിപക്ഷം ആശുപത്രികള്‍ക്കും നല്‍കാന്‍ ഓക്‌സിജന്‍ തികയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അതിനാല്‍ ലിക്വിഡ് ഓക്‌സിജന്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് എത്തിക്കണമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ ആവശ്യം.

