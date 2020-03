കോഴിക്കോട് : 'മാതൃഭൂമി' വാരാന്തപ്പതിപ്പിലൂടെ ലോകമറിഞ്ഞ സൂര്യസ്വാമിയുടെ ജീവിതസാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് വേണ്ട നടപടിയെടുക്കാന്‍ കോട്ടയം കളക്ടറോട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിര്‍ദേശിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതക്കനുസരിച്ചുള്ള ജോലി ഉറപ്പാക്കാനും പാര്‍പ്പിടമൊരുക്കാനുമുള്ള നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തഹസില്‍ദാരോടും ലൈഫ് മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്ററോടും റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയതായി കളക്ടര്‍ പി.കെ. സുധീര്‍ ബാബു അറിയിച്ചു.

തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ എം.എല്‍.എ. ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സൂര്യസ്വാമിയെ കാണാന്‍ താമസസ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും സൂര്യസ്വാമി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്ത പ്രചരിക്കുന്നതറിയാതെ പുലര്‍ച്ചെതന്നെ പതിവുപോലെ സൂര്യസ്വാമി ജോലിതേടി പോയിരുന്നു.

തിരുവഞ്ചൂര്‍ വീടിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടു. നാട്ടുകാരോട് കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. സൂര്യസ്വാമിയുടെ താത്പര്യംകൂടി പരിഗണിച്ചുള്ള പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വീട് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ ലേബര്‍ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപക ചെയര്‍മാന്‍ ജോര്‍ജ് കുളങ്ങര സഹായം വാഗ്ദാനംചെയ്തു. സൂര്യസ്വാമിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നേടാന്‍ വൈക്കം സ്വദേശിയായ ക്ലിനിക്കല്‍ ഹിപ്‌നോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് നന്ദനന്‍ സൗജന്യ കൗണ്‌സലിങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

മാഹിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലില്‍ അക്കൗണ്ടന്റ് ജോലി വാഗ്ദാനംചെയ്ത് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ രഞ്ജു സിറിയക്കും മുന്നോട്ടുവന്നു. കറുകച്ചാലില്‍ ട്യൂഷന്‍ സെന്റര്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ നല്‍കാമെന്ന് വീട്ടമ്മയായ സുശീലാ ജയകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Soorya Swamy will get work and shelter