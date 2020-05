കൊരട്ടി: ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന അമ്മയെ കാണാന്‍ വാശിപിടിച്ച മകന്‍ ഒടുവില്‍ കത്തി കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതോടെ അച്ഛന്‍ വഴങ്ങി. പക്ഷേ യാത്ര പാതിവഴിയില്‍ പോലീസിന് മുന്നിലെത്തിയതോടെ കത്തിയും ഭീഷണിയും കൈയോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു.

മാതൃദിനത്തിലാണ് സംഭവം. തൃശൂര്‍ ജില്ലാ അതിര്‍ത്തിയായ പൊങ്ങത്ത് വാഹനപരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്ന സിഐ ബി.കെ.അരുണിന്റെ മുന്‍പിലേക്കാണ് ഇരുവരും എത്തിയത്.

യാത്രാ പാസ് തിരക്കുന്നതിനിടയില്‍ ബൈക്കോടിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ മുഖത്തെ ഭയവും വിയര്‍പ്പില്‍ക്കുളിച്ചുള്ള ഇരുപ്പും കണ്ടതോടെ പൊലീസിന് അസ്വഭാവികത തോന്നി വിവരം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തായത്.

പിതാവ് പറഞ്ഞതു പ്രകാരം മകനെ പരിശോധിച്ച പൊലീസ് കുട്ടിയുടെ പോക്കറ്റില്‍ നിന്ന് കത്തി കണ്ടെടുത്തു. ഇരുവരെയും പൊലീസ് വാഹനത്തില്‍ സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പിതാവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ; മകന് അമ്മയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്. ബര്‍ഗര്‍ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അമ്മയുണ്ടാക്കുന്ന ബര്‍ഗറും കോളയുമാണ് ഇഷ്ട ഭക്ഷണം. ഇതിനിടെ അമ്മ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ചികിത്സയിലാണ്. അമ്മയെ ദിവസവും കാണാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല ബര്‍ഗര്‍ കഴിച്ചിട്ട് ആഴ്ചകളുമായി. സംഭവ ദിവസവും പിതാവ് ഇഡ്ഡലിയാണ് പ്രാതലിനുണ്ടാക്കിയത്. ബര്‍ഗര്‍ വേണമെന്ന് വാശിപിടിച്ച കുട്ടി അമ്മയെ ആശുപത്രിയില്‍ പോയി കാണണമെന്നും വാശിപിടിച്ചു.

സമ്പൂര്‍ണ അടച്ചിടലായതിനാല്‍ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലെന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും കുട്ടി അടങ്ങിയില്ല. അടുക്കളിയില്‍ നിന്ന് കത്തിയെടുത്ത് ഭീഷണിയായതോടെ പിതാവ് ബൈക്കില്‍ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. മാതൃദിനമായതിനാല്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ സഹപാഠികള്‍ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതും അമ്മയെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കുട്ടിയില്‍ വളര്‍ന്നു.

സംഭവം കേട്ടശേഷം സിഐ കുട്ടിയുമായി ഒരുപാടു നേരം സംസാരിക്കുകയും കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പകരം പിതാവിനെ അനുസരിക്കുകയും പുസ്തകവും പത്രങ്ങളും വായിക്കണമെന്നും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. എറൗണ്ട് ദി വേള്‍ഡ് ഇന്‍ 80 ഡേയ്സ്, റോബിന്‍സണ്‍ ക്രൂസോ തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ച് സാരാംശം എഴുതി സ്റ്റേഷനിലെത്തി നല്‍കിയാല്‍ ബര്‍ഗര്‍ വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പും നല്‍കിയ ശേഷം പിതാവിനൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടു.

സിഐ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇന്നലെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ കുട്ടിയ്ക്ക് പുസ്തകങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലവും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. കുട്ടിയില്‍ വലിയ മാറ്റം കണ്ടുതുടങ്ങിയെന്നാണ് പിതാവിന്റെയും അഭിപ്രായം.

