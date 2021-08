മഞ്ചേരി: മലപ്പുറം പോത്തുകല്ലില്‍ അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ മകന്‍ പ്രജിത് കുമാറിന് 10 വര്‍ഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും. മഞ്ചേരി അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതിയാണ് കേസില്‍ വിധി പറഞ്ഞത്. പിഴ അടക്കാത്ത പക്ഷം രണ്ട് വര്‍ഷം തടവുകൂടി അനുഭവിക്കണം.

പോത്തുകല്‍ ഉദിരകുളം സ്വദേശി രാധാമണിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2017 ഏപ്രില്‍ 10നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. രാധാമണിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വാധിച്ചെങ്കിലും കോടതിയില്‍ ഇത് തെളിയിക്കാനായില്ല.

പ്രതിയുടെ പിതാവടക്കം 31 സാക്ഷികളാണ് കേസിലുണ്ടായിരുന്നത്. 28 രേഖകളും ആറ് തൊണ്ടിമുതലും അടക്കം ഹാജരാക്കി.

Content Highlights: Son sentenced to 10 years in prison for killing mother