കോഴിക്കോട്: ആളൊഴിയുമ്പോള്‍ കോഴിക്കോട്ടെ മിഠായിത്തെരുവില്‍ എസ്.കെയ്ക്ക് കൂട്ടായിരുന്നു തൂങ്ങിയാടുന്ന അലങ്കാര വിളക്കുകള്‍. പൈതൃക തെരുവ് മൊഞ്ചത്തിയായപ്പോള്‍ തെരുവിനെ പ്രകാശ പൂരിതമാക്കി കത്തിനിന്ന അലങ്കാര വിളക്കുകളുടെ കാഴ്ച അത്രമേല്‍ സുന്ദരമായിരുന്നു.

നവീകരം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനിപ്പുറം എസ്.കെ പൊറ്റക്കാട്ട് പ്രതിമയെ ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തി കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണിവ. ചിലത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് അക്വേറിയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മറ്റ് ചിലത് പൊട്ടിവീഴാറായി കീഴേ നടക്കാന്‍ ഹെല്‍മെറ്റ് വേക്കേണ്ട ഗതികേടിലായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആറരക്കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഭാവനാപൂര്‍വം നിര്‍മിച്ചതായിരുന്നു മിഠായിത്തെരുവിന്റെ പുതിയ രൂപം. അതിന്റെ പ്രധാന ആകര്‍ഷകമായിരുന്നു വിളക്കുകള്‍.

നിരവധി ലൈറ്റുകളുള്ളതില്‍ അഞ്ചോ ആറോ മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ വെളിച്ചം നല്‍കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ണടച്ചു. പലരോടും പരാതി നല്‍കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ആരും കാര്യമായെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു മിഠായി തെരുവിലെ കച്ചവടക്കാര്‍. ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ആരും തയ്യാറാവുന്നില്ല. ചോദിക്കുന്നവരെല്ലാം കയ്യൊഴിയുന്നു. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ലൈറ്റുകളിലൊന്ന് അടര്‍ന്ന് വീണ് താഴെ പതിച്ചത്. തല നാരിഴയ്ക്കാണ് വലിയ അപകടം ഒഴിവായത്.

രാത്രി ഒമ്പതുകഴിഞ്ഞാല്‍ ഭൂരിഭാഗം കടകളും അടയ്ക്കും. ഇതോടെ ഇരുട്ടിന്റെ മറപിടിച്ച് സമൂഹവിരുദ്ധരും മിഠായിത്തെരുവില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍നിന്ന് പുതിയസ്റ്റാന്‍ഡിലേക്കും മറ്റും എളുപ്പമാര്‍ഗത്തില്‍ എത്താന്‍ സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ആശ്രയിക്കുന്നത് മിഠായിത്തെരുവിനെയാണ്. കനത്തമഴയുള്ള സമയത്ത് നേരത്തെ കടകള്‍ അടയ്ക്കും. രാത്രി ഏഴോടെ തന്നെ തെരുവില്‍ ഇരുട്ടുവീഴുകയാണെന്ന് വ്യാപാരികള്‍ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ തെരുവിലേക്ക് എത്തുന്നവര്‍ മൊബൈല്‍ വെളിച്ചത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.

തെരുവുവിളക്കുകള്‍ പ്രകാശിക്കാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വാഹനനിരോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ച ചങ്ങലയില്‍ തട്ടി ആളുകള്‍ വീണുപരിക്കേല്‍ക്കുന്നതും പതിവാണ്. നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിര്‍മിച്ച ഇരിപ്പിടങ്ങളും ചങ്ങലകളും തകര്‍ന്ന നിലയിലുമാണ്.

പ്രധാന കവാടത്തിന്റെ ഇടതു വശത്തെ ഭിത്തിയില്‍, സ്വര്‍ണനിറത്തില്‍ കൊത്തിവച്ച തെരുവിന്റെ കഥ അലങ്കാര വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ പ്രഭയേറിയിരുന്നു. അതിന് മുന്‍പില്‍ നിന്ന് വിരുന്നുകാര്‍ സെല്‍ഫി തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് ആഹ്‌ളാദ നിമിഷം തീര്‍ത്തിരുന്നു. കുടുംബ ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സെല്‍ഫിക്ക് വേണ്ടിയും ആ കഥയ്ക്ക് മുന്‍പില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് മത്സരിച്ചിരുന്നു. ഇതൊക്കെ പകല്‍നേരത്തെ മധുരത്തെരുവിന്റെ കാഴ്ചയായി മാത്രം അവശേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെളിച്ചം കണ്ണടച്ചതോടെ. സംഭവത്തില്‍ കോര്‍പറേഷന്റെ ഇടപെടല്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാര്‍.

