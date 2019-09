ന്യൂഡല്‍ഹി: സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏഴ് കേസുകളില്‍ പുനരന്വേഷണം നടത്താന്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം. പ്രതികളെ വെറുതെവിടുകയോ വിചാരണ നിര്‍ത്തിവെക്കുകയോ ചെയ്ത കേസുകളിലാണ് പുനരന്വേഷണം.

ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ കമല്‍നാഥിനെതിരെ ആരോപണവുമായി ഡല്‍ഹി എം.എല്‍.എയും ശിരോമണി അകാലിദള്‍ നേതാവുമായ മഞ്ജീന്ദര്‍ സിങ് സിര്‍സ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുനരന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഏഴ് കേസുകളില്‍ ഒന്നില്‍ പ്രതികളായിരുന്ന അഞ്ചുപേരില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് കമല്‍നാഥ് അഭയം നല്‍കിയിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം.

ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ പാര്‍ക്ക് സ്ട്രീറ്റ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറില്‍ കമല്‍നാഥിന്റെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ അഞ്ചുപേര്‍ക്കും കമല്‍നാഥ് സ്വന്തം വസതിയില്‍ അഭയം നല്‍കിയെന്നാണ് ആരോപണം. ഈ അഞ്ച് പ്രതികളെയും തെളിവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിന്നീട് വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു. കേസില്‍ പുനരന്വേഷണം വരുന്നതോടെ സാക്ഷികള്‍ക്ക് പ്രത്യേക സംഘത്തിന് മുന്നില്‍ ഹാജരായി മൊഴി നല്‍കേണ്ടി വരുമെന്ന് സിര്‍സ പി.ടി.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

സഞ്ജയ് സൂരി, മുക്ത്യാര്‍ സിങ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ സാക്ഷികള്‍. ഇരുവരോടും സംസാരിച്ചുവെന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില്‍ മൊഴിനല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് അവര്‍ സമ്മതിച്ചുവെന്നുമാണ് ഡല്‍ഹി എം.എല്‍.എ സിര്‍സ പറയുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളെല്ലാം കമല്‍നാഥ് നേരത്തെതന്നെ നിഷേധിച്ചതാണ്.

പുനരന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഏഴ് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ വ്യക്തികളും സംഘടനകളും കൈമാറണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് ജി.പി മാഥൂര്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാര്‍ശ പ്രകാരം 2015 ഫെബ്രുവരി 12-നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപവത്കരിച്ചത്.

Content Highlights: SIT reopens seven 1984 anti-Sikh riot cases; Kamal Nath may be in trouble