വെല്ലുവിളികളൊന്നും ആ ലക്ഷ്യത്തിനു മുമ്പില്‍ അല്പംപോലും വിലപ്പോയില്ല. തളര്‍ന്ന ശരീരത്തിന് മനസ്സ് ധൈര്യം പകര്‍ന്ന് നല്‍കിയപ്പോള്‍ ഭാരത പര്യടനത്തില്‍ ബ്രിട്ടോ താണ്ടിയത് 18,000 കിലോമീറ്ററുകള്‍. നാലര മാസക്കാലം രാജ്യത്തിന്റെ ഹൃദയവീഥികളിലൂടെയെല്ലാം പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടറിഞ്ഞും വഴിയോരങ്ങളില്‍ അന്തിയുറങ്ങിയും മുന്‍ എം.എല്‍.എ. സൈമണ്‍ ബ്രിട്ടോ ഇന്ത്യയെ കണ്ടറിയുകയായിരുന്നു. തളര്‍ന്ന ശരീരത്തിന്റെ പരിമിതികള്‍ പലവേളകളിലും പ്രതിസന്ധിയുയര്‍ത്തിയെങ്കിലും പിന്‍മാറാന്‍ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല. ഒടുവില്‍ 138 ദിവസങ്ങളിലായി 18 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ തന്റെ സ്വപ്നസഞ്ചാരം പൂര്‍ത്തിയാക്കി സൈമണ്‍ ബ്രിട്ടോ നാട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തി.

പഴയൊരു അംബാസിഡര്‍ കാറിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ബ്രിട്ടോയുടെ അത്ഭുത യാത്ര. കൂടെ കരുതിയത് വീല്‍ച്ചെയറും കിടക്കയും കോളാമ്പിയും യൂറിന്‍ ബോട്ടിലും മാത്രം. 2015 ഏപ്രില്‍ 1 ന് കൊച്ചിയിലെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കെ.എല്‍. 7 ബിഡി 9733 നമ്പറിലുള്ള വെള്ള അംബാസര്‍ കാര്‍ വടുതല ബോട്ടുജെട്ടി റോഡിലെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയപ്പോള്‍ ഏറെ ദുരിതങ്ങള്‍ താണ്ടിയും ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാന്‍ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആനന്ദമായിരുന്നു ബ്രിട്ടോയുടെ മുഖത്ത്.

പട്ടിണികിടന്ന് ചത്താലും ലക്ഷ്യം പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ താന്‍ മടങ്ങിവരില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച സഖാവിന്റെ നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തിനു മുമ്പില്‍ വാരണാസിയിലെ കൊടുംതണുപ്പോ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തകര്‍ന്ന റോഡുകളോ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത പഞ്ചാബിലെ ഉള്‍ഗ്രാമങ്ങളോ ഒന്നും തടസ്സമായില്ല.

ബംഗാളിലെത്തി തൊഴിലാളികളെ കണ്ടു. അവരുടെ സങ്കടങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞു. ചുവപ്പുരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതാപവഴികളിലൂടെ രാവെന്നോ പകലെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ സഞ്ചരിച്ചു. തെരുവുകളിലും മരച്ചുവടുകളിലും കിടന്നുറങ്ങി. രാത്രിയില്‍ മയങ്ങാനിടം ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോള്‍ മറ്റൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലാതെ അടുത്തുള്ള ചുടലക്കാട്ടില്‍ കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് യാത്രയിലെ ഒട്ടും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണെന്ന് സൈമണ്‍ ബ്രിട്ടോ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ജീവന്‍വരെ അപകടത്തിലായേക്കാവുന്ന നിരവധി അപകടങ്ങളും യാത്രയ്ക്കിടെയുണ്ടായിരുന്നു.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ 'സുഖിയ' എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ച് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു യാത്ര. കാറിന്റെ ബ്രേക്ക് തകരാറിലായി നിയന്ത്രണം വിട്ടു. കൊക്കയിലേക്ക് മറിയേണ്ടിയിരുന്ന വാഹനം തലനാരിഴയ്ക്കാണ് അപകടത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവായത്. തുടര്‍ന്ന് തകരാറിലായ ബ്രേക്കുമായിട്ടായിരുന്നു 80 കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ട അതിസാഹസിക യാത്ര. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും താമസസൗകര്യവും യാത്രാെച്ചലവും നല്‍കി സഹപാഠികളും സുഹൃത്തുക്കളുമെല്ലാം സഖാവിനെ കാണാനെത്തിയിരുന്നു. ആഡംബരങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ രാജ്യം മുഴുവന്‍ ചുറ്റിക്കറങ്ങണമെന്നത് തന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നെന്നും അതിനു കഴിഞ്ഞതില്‍ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും വീട്ടില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയ സൈമണ്‍ ബ്രിട്ടോ 'മാതൃഭൂമി'യോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

(2015 ഓഗസ്റ്റ് 17 ന് മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്‌)

