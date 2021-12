മലപ്പുറം: സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ പദ്ധതി നാടിന് ഗുണകരമല്ലെന്നും കെ-റെയില്‍ മികച്ച പദ്ധതിയായിരുന്നുവെങ്കില്‍ കൂടെ നില്‍ക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ഇ.ശ്രീധരന്‍. പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രണത്തില്‍ ഗുരുതര പിഴവുകളുണ്ട്. പദ്ധതിയില്‍ തന്നെ ഒരു തരത്തിലും ഇടപെടുത്തരുതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയെന്നും ഇ.ശ്രീധരന്‍ ആരോപിച്ചു.

നിശ്ചിത കാലയളവില്‍ ഈ പദ്ധതി ഒരിക്കലും പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാവില്ല. പദ്ധതിയില്‍ പുനരാസൂത്രണം വേണമെന്നും ഇ.ശ്രീധരന്‍ വ്യക്തമാക്കി. സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ പൂര്‍ണമായും പരിസ്ഥിതിക്ക് എതിരാണ്. പാരിസ്ഥിതിക - സാങ്കേതിക പഠനം പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല. കേരളത്തിന് കുറുകെ ചൈന വന്‍മതില്‍ പോലെയുള്ള നിര്‍മിതിയായി ഇത് മാറുമെന്നും കേരളത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുമെന്നും ശ്രീധരന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

