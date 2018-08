തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു നടത്തിയതിന് എസ് ഐയെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു.

ഇന്ത്യന്‍ റിസര്‍വ് ബറ്റാലിയന്‍ എസ് ഐ ഷിജു സി എസിനെയാണ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. തലയോലപ്പറമ്പിലുള്ള സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ ഇരട്ടിയാക്കി തരാമെന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്.

പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായി അടുപ്പമുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പലരില്‍നിന്നായി ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പാണ് ഇയാള്‍ നടത്തിയത്. രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഒപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഇതിനായി ഇയാള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നിരവധി പോലീസുകാരും ഇയാളുടെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്.

കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി ഫ്രെഡ്ഡി ജോസഫ് നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് നടപടി. ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താന്‍ ക്യാമ്പ് ഡി ഐ ജി നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ഷിജു പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് അംഗമല്ലെന്നും നേരത്തെ ഇയാള്‍ക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഓഫീസ് പ്രതികരിച്ചു.

