തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ അതിക്രമിച്ചുകയറാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ മര്‍ദ്ദനത്തില്‍നിന്ന് രക്ഷിച്ച അരുവിക്കര സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ കിരണ്‍ ശ്യാമിന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അനില്‍ കാന്ത് പ്രശസ്തിപത്രം സമ്മാനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് കിരണ്‍ ശ്യാമിനെ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അനുമോദിച്ചത്.

മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ പൊതുവേദിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോടു സംസാരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായാണ് തിരുവനന്തപുരം വി.എസ്‌.എസ്‌.സി.യുടെ ക്യാന്റീൻ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ആമച്ചൽ, കാനാകോട്‌ മിനികുമാർ(54) എത്തിയത്. എന്നാൽ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാത്തതിനാൽ മിനികുമാറിനെ വേദിക്കരികിൽനിന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ഡി.വൈ.എഫ്‌.ഐ. പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

അടിയേറ്റു താഴെവീണ ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അരുവിക്കര എസ്‌.ഐ. കിരൺ ശ്യാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്തു കിടന്നു. എസ്‌.ഐ.ക്കും പ്രവർത്തകരുടെ അടിയേറ്റു. അഞ്ചു മിനിറ്റോളം എസ്‌.ഐ. അങ്ങനെ കിടന്നു. തുടർന്ന്‌ കൂടുതൽ പോലീസ്‌ സ്ഥലത്തെത്തി മിനികുമാറിനെ മാറ്റി. എസ്‌.ഐ.യുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന വാച്ച്‌ പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെ എസ് ഐ കിരൺ ശ്യാമിന് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേരളാ പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിലും ഇതിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ പ്രശസ്തി സമ്മാനിച്ചത്.

എഡിജിപി മനോജ് എബ്രഹാം, ദക്ഷിണമേഖല ഐജി പി പ്രകാശ്, തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോ. ദിവ്യ വി ഗോപിനാഥ് എന്നിവരും മറ്റു മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

Content Highlights: SI shyam kiran saves man from getting assaulted by party workers