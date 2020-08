തിരുവനന്തപുരം: ഓണം പ്രമാണിച്ച് ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ രണ്ടുവരെ കണ്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും കടകള്‍ക്കും രാത്രി ഒമ്പതുമണിവരെ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. വിശ്വാസ് മേത്ത അറിയിച്ചു.

കണ്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണിലെ കടകളും കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങളും നിലവിലെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കണം.

Content Highlights: Shops can be open until 9pm on the second of September