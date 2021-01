തിരുവനന്തപുരം: ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അവഗണിച്ചെന്ന പരാതി പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശോഭാസുരേന്ദ്രന്‍ മത്സരിക്കില്ല. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലിനായി പത്തുദിവസം കാത്തിരിക്കും.

ഇക്കാര്യം അനുനയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി എത്തിയ സംസ്ഥാന നേതാക്കളോട് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്‍ നിസ്സഹകരണം തുടരുകയാണെങ്കില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. ശോഭ മത്സരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ബി.ജെ.പി. ഒറ്റക്കെട്ടല്ലെന്ന വിഷയം പൊതുവായി ഉയരും.

ഇപ്പോള്‍ നിശബ്ദയായിരിക്കുന്ന ശോഭാസുരേന്ദ്രന്‍ നേതൃത്വത്തിനെതിരേ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരാനും കടുത്ത തീരുമാനമെടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്ക്‌ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകും.

വിഷയത്തില്‍ അമിത്ഷായും ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി.നഡ്ഡയും ഇടപെടുമെന്ന ഉറപ്പാണ് കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുളള പ്രഭാരി സി.പി.രാധാകൃഷ്ണന്‍ ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് നല്‍കിയിട്ടുളളത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുകൂല ഇടപെടലിനായി പത്തുദിവസം കൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ശോഭയെന്ന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ശോഭാസുരേന്ദ്രനെ അനുനയിപ്പിക്കാന്‍ എ.എന്‍.രാധാകൃഷ്ണനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ശോഭാസുരേന്ദ്രന്റെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷം ഉറപ്പുനല്‍കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേരിട്ടുളള ഇടപെടലാണ്.

