ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ എം.ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ഹര്‍ജിയില്‍ സുപ്രീം കോടതി ശിവശങ്കറിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു. കേസ് ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും.

കേരള ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ച ജാമ്യം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇ.ഡി. സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഹര്‍ജിയില്‍ വിശദമായ വാദം കേള്‍ക്കാമെന്നും അതിനായി ശിവശങ്കറിന് നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുകയാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

ശിവശങ്കറിനെതിരെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഗുരുതരമായ ചില ആരോപണങ്ങളും സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഉന്നയിച്ചു. സ്വര്‍ണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ശിവശങ്കര്‍ നേരിട്ട് വിളിച്ചതായി അദ്ദേഹം തന്നെ മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് പറഞ്ഞു. ഉയര്‍ന്ന പദവി വഹിച്ചിരുന്ന ശിവശങ്കര്‍ ജാമ്യത്തില്‍ കഴിയുന്നത് കേസന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ഇ.ഡി. കോടതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ശിവശങ്കറിന്റേതായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോക്കറില്‍നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ 64 ലക്ഷം രൂപയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ശിവശങ്കറിന് ഡോളര്‍ കടത്ത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാല്‍ത്തന്നെ ശിവശങ്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി മൊത്തം ഒരു കോടിക്ക് മേല്‍ വരുമെന്നും ഇ.ഡി. വ്യക്തമാക്കി. തുടര്‍ന്നാണ് വിശദമായ വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ കോടതി തീരുമാനിച്ചത്.

