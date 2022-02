തിരുവനന്തപുരം: ബാലുശ്ശേരി എംഎല്‍എ സച്ചിന്‍ ദേവുമായുള്ള വിവാഹ വാര്‍ത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരം മേയര്‍ ആര്യാ രാജേന്ദ്രന് ആശംസ നേര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ ശശി തരൂര്‍. രസകരമായ ട്വീറ്റിലൂടെയാണ് തരൂര്‍ ആശംസ അറിയിച്ചത്.

'സിപിഎമ്മിന്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എംഎല്‍എ സച്ചിന്‍ ദേവുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന തിരുവന്തപുരം മേയര്‍ ആര്യാ രാജേന്ദ്രനെ ഞാന്‍ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് ഇതിഹാസ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ കൂടിച്ചേരുന്ന സച്ചിന്‍ ദേവിനെ പങ്കാളിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മികച്ച തീരുമാനമാണെന്ന് അവളെ അറിയിച്ചു. ഇരുവര്‍ക്കും എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.' ശശി തരൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറുടേയും കപില്‍ ദേവിന്റേയും പേരുകള്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നതാണ് സച്ചിന്‍ ദേവിന്റെ പേര് എന്നതാണ് ശശി തരൂരിന്റെ പരാമര്‍ശത്തിന് പിന്നില്‍.

ഈ ട്വീറ്റിനൊപ്പം ആര്യാ രാജേന്ദ്രന്റെ കൂടെയുള്ള സെല്‍ഫിയും ശശി തരൂര്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാലസംഘം കാലം മുതലുള്ള ആര്യയുടേയും സച്ചിന്റേയും പരിചയമാണ് വിവാഹത്തിലേക്കെത്തിയത്. ബാലസംഘം, എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തന കാലത്തു തന്നെ ഇരുവരും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു.

Congratulated Thiruvananthapuram Mayor Arya Rajendran on the announcement of her impending nuptials to CPIM’s youngest MLA, SachinDev. Anyone whose name combines two of India’s greatest cricketers must be a good catch, I told her! Blessings & best wishes to the young couple. pic.twitter.com/glcEHdg7BX