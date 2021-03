തിരുവനന്തപുരം: എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്റെ പരിഹാസത്തിന് മറുപടിയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി.ശശി തരൂര്‍. രാജ്യത്തിന്റെ ജി.ഡി.പി. വളര്‍ച്ചാനിരക്കിലുണ്ടായ തളര്‍ച്ചയെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ താടിയുടെ വളര്‍ച്ചയെയും താരതമ്യം ചെയ്ത ട്രോള്‍ പങ്കുവെച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തരൂരിനെ പരിഹസിച്ച് മുരളീധരന്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

'എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കൂ, ശശി തരൂര്‍. ആയുഷ്മാന്‍ ഭാരതിന് കീഴിലുളള ആശുപത്രികളില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഞാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാം. താങ്കളുടെ അസുഖത്തില്‍ നിന്ന് വേഗത്തില്‍ മുക്തി നേടൂ എന്നായിരുന്നു മുരളീധരന്റെ ട്വീറ്റ്.

എന്നാല്‍ തനിക്കുളള അസുഖം എന്തായാലും അത് മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും പക്ഷെ, തമാശ ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത പ്രശ്‌നം, താങ്കളെപ്പോലുള്ള സംഘികള്‍ക്ക് ഒരു മാറാരോഗം പോലെയാണ്. അതിന്, നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ 'ആയുഷ്മാന്‍ ഭാരതി'ല്‍ പോലും ഒരു ചികിത്സയില്ല എന്നുമായിരുന്നു ശശി തരൂരിന്റെ മറുപടി.

2017-18 മുതലുള്ള ആറുപാദങ്ങളിലെ ജി.ഡി.പി. വളര്‍ച്ചാനിരക്കിന്റെ ഗ്രാഫും മോദിയുടെ താടിയുടെ നീളവ്യത്യാസങ്ങളും ചേര്‍ത്ത ചിത്രമാണ് തരൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഗ്രാഫിക് വിശദീകരണം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഇതാണ്, എന്ന കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റ്.

