കോഴിക്കോട്: മന്ത്രി ശൈലജയെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗാര്‍ഡിയന്‍ പത്രത്തിന്റെ ലേഖനം പങ്കുവെച്ച് ശശിതരൂര്‍ എം.പി. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജയെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് പത്രമായ ഗാര്‍ഡിയന്‍ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

'ശൈലജ ടീച്ചറെ കുറിച്ച് ഗാര്‍ഡിയനില്‍ വന്ന മനോഹരമായ ഒരു ലേഖനം. അവര്‍ സര്‍വ്വവ്യാപിയാണ്, വളരെ ഫലപ്രദമായാണ് കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്. അംഗീകാരം അര്‍ഹിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ എല്ലാറ്റിനുമുപരി കേരള സമൂഹവും ജനങ്ങളും ഈ കഥയിലെ നായകന്മാരാണ്.' ലേഖനത്തിന്റെ ലിങ്ക് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് തരൂര്‍ കുറിച്ചു.

ചൈനയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് പടര്‍ന്നുതുടങ്ങിയ വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്ന ജനുവരി മാസത്തില്‍ത്തന്നെ കേരളത്തില്‍ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനെടുത്ത മുന്‍കരുതലുകള്‍ക്കും ധീരതയ്ക്കുമാണ് മന്ത്രിയെ ഗാര്‍ഡിയന്‍ പ്രശംസിച്ചത്.

A lovely piece about @shailajateacher, the Health Minister at the centre of Kerala's #Covid19 response: https://t.co/5jHVHiAj5Y

She has been omnipresent & effective, & deserves the recognition. But Kerala's society & people, above all, are the heroes of this story.