തിരുവനന്തപുരം: പതിവായി ഇഡ്‌ലി കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇഡ്‌ലിക്ക് ഒരു ദിനമുണ്ടെന്നും അത് മാര്‍ച്ച് 30 ആണെന്നും പലര്‍ക്കും അറിവുണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഇഡ്‌ലി പ്രേമികളില്‍ പലരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ തങ്ങളുടെ പ്രിയ വിഭവത്തിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇഡ്‌ലി ദിനം ആഘോഷിച്ചത്. അതിനൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശശി തരൂര്‍ എംപിയും.

ഇഡ്‌ലിയുടെയും വിവിധതരം ചട്‌നികളുടെയും ചിത്രം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടണ് തരൂര്‍ ഈ ഇഡ്‌ലി ദിനം ആഘോഷമാക്കിയത്. 'എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ദിവസവും ഇഡ്‌ലി ദിനമാണ്, എന്നാല്‍ ഇന്ന് മാര്‍ച്ച് 30 ആണ് ഔദ്യോഗികമായി ലോക ഇഡ്‌ലി ദിനം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യനോ ദൈവമോ ആവിഷ്‌കരിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച പ്രഭാതഭക്ഷണം!' - തരൂര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

മൂന്ന് ഇഡ്‌ലിയും വിവിധ തരം ചട്‌നികളും സാമ്പാറും രസവും തരൂര്‍ പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ കാണാം. ചിത്രം പെട്ടന്ന് തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി. നിരവധി പേരാണ് ചിത്രം ലൈക്ക് ചെയ്തത്. രസകരമായ കമന്റുകളുമായും ചിലരെത്തി. ഇഡ്‌ലി ദിനമോ അതോ ചട്‌നി ദിനമോ എന്നാണ് കമന്റ് ചെയ്തതില്‍ അധികം പേരും ചോദിച്ചത്.

മൂന്ന് ഇഡ്‌ലിക്ക് ഇത്രത്തോളം ചട്‌നി ആവശ്യമാണോ എന്നാണ് ചിലര്‍ ചോദിച്ചത്. ഞാന്‍ ഇഡ്‌ലി തിരയുകയായിരുന്നു എന്ന് മറ്റൊരാളുടെ കമന്റ്. ചിത്രത്തില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചട്നികളും പൊടിയും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമവും ചിലര്‍ നടത്തി.

ഈ സമയത്തെ ഗൗരവം മനസിലാക്കണം എന്നും ചിലര്‍ തരൂരിനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ ഭക്ഷണത്തിനായി പോരാടുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഇത്തരം പോസ്റ്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ ബി.ജെ.പി അത് മുതലെടുക്കും - ഒരാള്‍ കമന്റ് ചെയ്തു.

As far as I’m concerned every day is Idli Day but today, March 30, is officially #WorldIdliDay. As far as I’m concerned, the greatest breakfast food ever devised by Man or God! pic.twitter.com/Fykpf0qNSq