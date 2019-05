കൊച്ചി: വടക്കന്‍ പറവൂരിലെ ശാന്തിവനത്തിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതി ലൈന്‍ മാറ്റില്ലെന്നു സര്‍ക്കാര്‍. കോടിക്കണക്കിനു രൂപ ചെലവഴിച്ചുള്ള പദ്ധതിയില്‍നിന്നു പിന്‍മാറാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം.എം. മണി പറഞ്ഞു. പിന്‍മാറിയാല്‍ എന്തിനു പണി നിര്‍ത്തിയെന്ന് ജനം ചോദിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല പരിസ്ഥിതി ചിന്തകന്‍മാരിലൊരാളായ രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ മകള്‍ മീന മേനോന്റെ എറണാകുളം വടക്കന്‍ പറവൂരിലെ രണ്ടേക്കര്‍ ഭൂമിയാണ് ശാന്തിവനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മന്നത്തുനിന്നു ചെറായിലേയ്ക്കുള്ള കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ 110 കെവി വൈദ്യുത ലൈന്‍ കടന്നു പോകുന്നതും അതിനു വേണ്ട ടവര്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതും ശാന്തിവനത്തിനുള്ളിലാണ്.

മൂന്നു വലിയ സര്‍പ്പക്കാവുകളും മൂന്നു കുളങ്ങളും ഒരു കുടുംബ ക്ഷേത്രാരാധനാസ്ഥലവും ഉള്ള ഈ ജൈവവൈവിധ്യ കലവറയാണു ശാന്തിവനം. ഒറ്റമരം മുറിക്കില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് പണി തുടങ്ങിയ കെ.എസ്.ഇ.ബി പിന്നീട് 48 മരങ്ങള്‍ മുറിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത്.

നിലവില്‍ 12 മരങ്ങള്‍ ശാന്തിവനത്തില്‍നിന്നു മുറിച്ചുമാറ്റി. അര സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ടവര്‍ നിര്‍മിക്കുന്നു എന്നാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബി പറയുന്നതെങ്കിലും ടവറിന്റെ പണി കഴിയുന്നതോടെ ഏകദേശം 50 സെന്റ് കാട് പൂര്‍ണമായും നശിക്കുമെന്ന് മീന പറയുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസും സി.പി.ഐയും ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ശാന്തിവനം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സി.പി.എം നേതാവ് പി രാജീവും ശാന്തിവനം സംരക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയരുന്നു.

content highlights: Shantivanam issue: KSEB will move forward with project says MM Mani