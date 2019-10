കോഴിക്കോട്: കൂടത്തായി കൊലപാതക പരിമ്പരക്കേസില്‍ ജോളിയുടെ രണ്ടാം ഭര്‍ത്താവ് ഷാജുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചു. ഷാജുവിനെ കേസില്‍ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാന്‍ നീക്കമുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഇനിയും നിരവധി പേര്‍ക്ക് പങ്കുണ്ടാവാമെന്നും നിരവധി പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും എസ്.പി കെ.ജി സൈമണ്‍മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ആവിശ്യമെങ്കില്‍ വിദേശത്തെ ലാബുകളെ സമീപിക്കുമെന്നും എസ്.പി പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണം നല്ല രീതിയില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. കൊലപാതകവുമായി ഷാജുവിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതായുള്ള തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തുടര്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനാണ് വിളിപ്പിച്ചത്. ചോദ്യം ചെയ്യലുകള്‍ തുടരും. എല്ലാ തെളിവുകളും ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും മറ്റുനടപടി. ഇവിടംവിട്ട് പോകരുതെന്ന് ഷാജുവിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷാജുവിന്റെ മൊഴികള്‍ പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇനിയും പല അറസ്റ്റുകളും ഉണ്ടാവാമെന്നും എസ്.പി കെ.ജി സൈമണ്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ഷാജുവിനെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാനും നീക്കം നടക്കുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. നിലവില്‍ ജോളിയുടെ കുറ്റസമ്മത മൊഴിയില്‍ മാത്രമാണ് ഷാജുവിന്റെ പേരുള്ളത്. സാഹചര്യത്തെളിവോ ദൃക്‌സാക്ഷി മൊഴിയോ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഷാജു മാപ്പ് സാക്ഷിയായാല്‍ അത് ജോളിക്കെതിരായ ശക്തമായ തെളിവാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

