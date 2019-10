കോഴിക്കോട്: കൂടുത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയില്‍ കൂടുതല്‍ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കൊല്ലപ്പെട്ട റോയിയുടെ സഹോദരി റെഞ്ചി തോമസ്. 'സിലി മരിക്കുന്നതിന് മുന്‍പേ ഷാജുവും ജോളിയും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. സിലിയുടെ ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങിനിടെ ജോളിയുടെ മുഖത്ത് ഗൂഡമായ സന്തോഷം താന്‍ കണ്ടിരുന്നു. ഇവരുടെ കല്യാണ വാര്‍ത്ത നമുക്ക് കേള്‍ക്കാമെന്ന് അന്ന് തന്നെ താന്‍ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് സത്യമായി' - റെഞ്ചി തോമസ് പറഞ്ഞു.

ഷാജുവിന് കൊലപാതകങ്ങളില്‍ പങ്കുണ്ടെന്ന് താന്‍ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിരുന്നു. ജോളിയെ ഷാജു കല്യാണം കഴിച്ചത് മുതലാണ് തനിക്ക് കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ച് സംശയം തോന്നി തുടങ്ങിയത്. സിലി മരിച്ചപ്പോള്‍ അവിടെ കാര്യങ്ങള്‍ ഓടി നടന്ന് ചെയ്തത് ജോളിയായിരുന്നു. അന്ന് ജോളിയുടെ മുഖത്ത് ഗൂഡമായ സന്തോഷം താന്‍ കണ്ടിരുന്നു.

ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഇവരുടെ കല്യാണം കൂടേണ്ടി വരുമെന്ന് സഹോദരനോട് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ജോളി എന്തോ മറയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നി.

ഭാര്യ മരിച്ചതോടെ ഷാജു ഈ വീട്ടില്‍ നിത്യ സന്ദര്‍ശകനായി. ജോളിയോട് പ്രണയമില്ലെന്ന് ഷാജു പറഞ്ഞത് കളവായിരുന്നു. ഭാര്യ മരിച്ച് ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ കല്യാണം കഴിച്ചതില്‍ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടെന്ന് തോന്നിരുന്നു. ഈ സത്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വരാനാണ് താന്‍ പൊരുതിയത്.

ഷാജുവിന്റെ പിതാവിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ മറുപടി പറയുന്നില്ല. ഇത് എല്ലാവര്‍ക്കും പാഠമാകട്ടെ. ഇനിയും ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ നടത്താനുണ്ട്. കേരള സര്‍ക്കാരിനും ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നെന്നും റെഞ്ചി തോമസ് മാതൃഭുമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയില്‍ ജോളിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഷാജുവിനും പങ്കുണ്ടെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു റെഞ്ചിയുടെ പ്രതികരണം.

