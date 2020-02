പനജി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഡല്‍ഹിയിലെ ഷഹീന്‍ ബാഗില്‍ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനെതിരെ കേരള ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍. ഭിന്നാഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കലല്ല ഷഹീന്‍ ബാഗില്‍ നടക്കുന്നതെന്നും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കുമേല്‍ സ്വന്തം അഭിപ്രായം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പനജിയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നിയമം കൈയ്യിലെടുക്കാനും ജനജീവിതം തടസ്സപ്പെടുത്താനും ചിലര്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കലല്ല, മറ്റുള്ളവര്‍ക്കുമേല്‍ സ്വന്തം നിലപാട് അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കലാണ്. സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവര്‍ക്കുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ സാധാരണ ജീവിതം തടസ്സപ്പെടുത്താന്‍ ആര്‍ക്കും അവകാശമില്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തുന്ന ഒരാളുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കും. എന്നാല്‍ കടുത്ത നിലപാടില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നവരോട് ചര്‍ച്ച സാധ്യമല്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ തയ്യാറാവണം. നിയമം പിന്‍വലിക്കാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സമരക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവുകയാണെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പിന്നോട്ടുപോവില്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ 131-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഫയല്‍ ചെയ്ത ഹര്‍ജിയുടെ കാര്യത്തില്‍ കോടതി തീരുമാനമെടുക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ സര്‍ക്കാരിന് ഇത്തരമൊരു ഹര്‍ജി നല്‍കാനാവുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ കോടതി വ്യക്തത വരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Shaheen Bagh Protest an Attempt to Impose Views on Others- Kerala Governor Arif Mohammad Khan