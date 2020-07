കൊച്ചി: കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴയില്‍ കൊച്ചി നഗരത്തിലുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടില്‍ ജില്ലാ കളക്ടറോടും കോര്‍പറേഷന്‍ സെക്രട്ടറിയോടും ഹൈക്കോടതി റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇന്നലത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണം മുല്ലശ്ശേരി കനാല്‍ വൃത്തിയാക്കാത്തതാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ കനാല്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നത് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപ്പാക്കണമെന്നും കോര്‍പ്പറേഷന് ഇതിന് കഴിവില്ലെങ്കില്‍ ജില്ലാകളക്ടര്‍ ദുരന്തനിവാരണനിയമപ്രകാരം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ബുധനാഴ്ച കൊച്ചിയില്‍ പെയ്ത മഴയില്‍ പുല്ലേപ്പടി കൃഷ്ണസ്വാമി റോഡ്, രവിപുരം മുതല്‍ ജോസ് ജങ്ഷന്‍ വരെ എം.ജി. റോഡ്, പനമ്പിള്ളി നഗര്‍, ഇടപ്പള്ളി, കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ്, സൗത്ത് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍, വസന്ത് നഗര്‍, പാലാരിവട്ടം, കലൂര്‍ സ്റ്റേഡിയം, കാട്ടാക്കര റോഡ് തുടങ്ങി പ്രധാന റോഡുകളെല്ലാം മുങ്ങിയിരുന്നു.

അതേസമയം നഗരസഭയുടെ ഇടപെടല്‍ ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നുമെന്നാണ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ബ്രേക്ക് ത്രൂ പ്രകാരം വൃത്തിയാക്കിയ മൂന്ന് കനാലുകളിലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ഓഗസ്ത് നാലിനാണ് വിഷയം വീണ്ടും പരിഗണിക്കുക. ഇതിനകം റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് നിര്‍ദേശം.

Content Highlights: Severe waterlogging in parts of Kochi after heavy rainfall, High Court seeks report