കൊല്ലം: പ്രായക്കൂടുതല്‍ ഭാസ്‌കരപിള്ളയുടെ കേള്‍വിശക്തിയെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സംസാരിക്കാന്‍ പ്രയാസമില്ല. എങ്കിലും ഇവിടെ എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ നിസ്സഹായമായ ഒരു നോട്ടം മാത്രമാകും മറുപടി.

തല ചായ്ക്കാനിടമില്ലാതെ ഏഴു വര്‍ഷത്തോളമായി ഒരു ശൗചാലയത്തില്‍ താമസിക്കുകയാണ് ഭാസ്‌കരപിള്ള എന്ന ഈ എഴുപത്തഞ്ചുകാരന്‍. താമസമെന്നു പറയുന്നതിനേക്കാള്‍ ഒതുങ്ങിക്കൂടല്‍ എന്നു പറയുന്നതാകും ശരി. ഊണും ഉറക്കവുമെല്ലാം നിന്നുതിരിയാനിടമില്ലാത്ത ഈ ഇടുങ്ങിയ മുറിയില്‍. ക്ലോസറ്റ് മൂടികെട്ടി അടച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രായത്തിന്റെ അവശതകള്‍ക്കൊപ്പം സ്വന്തമെന്ന് പറയാന്‍ ആകെയുള്ള മരുന്നുകളും വസ്ത്രങ്ങളുംവരെ ഇതിനുള്ളില്‍ത്തന്നെ.

പൂവന്‍പുഴ കിഴക്കേ വാഴയില്‍ ശ്യാമളയുടെ വീടിനു പിന്നിലെ ശൗചാലയത്തിലാണ് ഭാസ്‌കരപിള്ളയുടെ താമസം. ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന് 12 വര്‍ഷത്തോളമായി ഭാസ്‌കരപിള്ളയെ അറിയാം. പഴയ വീടായിരുന്നപ്പോള്‍ വീടിനോട് ചേര്‍ന്ന് ഒരു ചെറിയ കൂരയിലായിരുന്നു ഭാസ്‌കരപിള്ളയുടെ താമസം. വീട് പുതുക്കിപ്പണിതപ്പോള്‍ കൂര ഇല്ലാതായി. പിന്നീട് മറ്റു മാര്‍ഗങ്ങളില്ലാതെ ഭാസ്‌കരപിള്ള തന്നെ വീടിനു പിന്നിലെ ശൗചാലയത്തില്‍ താമസം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. കൂലിപ്പണി ചെയ്തു വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രായമേറിയതോടെ അതും പറ്റില്ലെന്നായി. ഇക്കാലത്തെല്ലാം ശ്യാമളയുടെ കുടുംബത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഭാസ്‌കരപിള്ള കഴിഞ്ഞത്.

കോവിഡ് ലോക്ഡൗണ്‍ ആയതോടെ ശ്യാമളയുടെ കുടുംബം ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. ഇതോടെ ഭാസ്‌കരപിള്ളയുടെ കാര്യവും പരുങ്ങലിലായി. ഭാസ്‌കരപിള്ളയുടെ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുന്ന സ്ഥലത്തെ സേവാഭാരതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൃത്യമായി ഭക്ഷണപ്പൊതികള്‍ എത്തിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ പട്ടിണിയിലായില്ല. എന്നാല്‍ എത്ര നാള്‍ ഇനി ശുചിമുറിക്കുള്ളില്‍ കഴിയാനാകുമെന്ന് ഭാസ്‌കരപിള്ളയ്ക്കറിയില്ല.

