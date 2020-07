സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി: വയനാട്ടിലെ തവിഞ്ഞാല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ മരണാനന്തര ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലെ ഏഴ് പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ മരിച്ചയാളുടെ മരണനാന്തരചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ജൂലൈ 19-ന് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഇവര്‍ പങ്കെടുത്തത്. രോഗലക്ഷണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ ആന്റിജന്‍ പരിശോധനയിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കൂടുതല്‍ പേര്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവര്‍ക്കും പരിശോധന നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര്‍.

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരിയിലെ ഒരു ഹോള്‍സെയില്‍ കടയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ കടയില്‍നിന്നുള്ള ഒരാളും മരണാനന്തര ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

