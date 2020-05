തിരുവനന്തപുരം: വിശ്രമരഹിതമായി മറ്റൊരു ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും കേരളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിന് യാത്രയയപ്പ് നല്‍കി കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ 23 മാസവും പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു. വിശ്രമരഹിതമായി മുന്‍പ് ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും ടീമിനും നേരത്തെ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പ്രളയം, നിപ, ശബരിമല വിധിയെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി, ഇപ്പോള്‍ കോവിഡ്. കേവലമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖന്‍ ആയി മാത്രം ഒതുങ്ങിനില്‍ക്കുകയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ മനസ് മനസിലാക്കി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ഇത് സിവില്‍ സര്‍വീസിലുള്ളവര്‍ക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്. കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് സംഭാവനകളേയും വ്യക്തമാക്കി കൊണ്ടായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി യാത്രയയപ്പ് നല്‍കിയത്.

വിശ്വാസ് മേത്തയാണ് പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

Content Highlights: Send off to chief secretary tom jose by CM