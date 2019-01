കോഴിക്കോട്: മെട്രോ ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ പേരിലുണ്ടായ ട്രോളല്‍ പോലെ ട്രോളലിന് വിധേയനാകാതിരിക്കാനാണ് കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനത്തില്‍ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നതെന്ന് ബി.ജ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ പി.എസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടും ശ്രീധരന്‍ പിള്ളയെ ആ പരിസരത്തൊന്നും കാണാതിരുന്നത് ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് വിശദീകരണവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

നേരത്തെ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെയെത്തി ചിത്രങ്ങളില്‍ ഇടംപിടിച്ച കുമ്മനം വന്‍ വാര്‍ത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം വിളിക്കാതെയെത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രയോഗം മലയാളികള്‍ പുറത്തിറക്കി. അത്തരമൊരു ഭീകരാവസ്ഥ ഇനിയും സൃഷ്ടിച്ച് പ്രത്യാഘാതം താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ലാത്തതിനാലാണ് താന്‍ ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും പോകാതിരുന്നതെന്ന് വിനയപൂര്‍വ്വം ശ്രീധരന്‍ പിള്ള സമ്മതിച്ചു. ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കും പോലീസ് രാജിനുമെതിരെ ശ്രീധരന്‍ പിള്ള കോഴിക്കോട് നടത്തുന്ന ഏകദിന സത്യാഗ്രഹ വേദിയിലായിരുന്നു ശ്രീധരന്‍ പിള്ളയുടെ സ്വയം ട്രോളല്‍.

അതേസമയം, ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിനിടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ചടങ്ങ് അലങ്കോലമാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചവരെ ശ്രീധരന്‍ പിള്ള രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊതുവേദിയില്‍ കൂകി വിളിച്ച ആരെയും ബിജെപി ന്യായീകരിക്കില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയ തരത്തില്‍ ഇന്നലെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പെരുമാറിയത് ശരിയായില്ല. കൊല്ലത്തെ ജനങ്ങള്‍ കൂകിയ സംഭവത്തില്‍ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തില്‍ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല. എത്രമാത്രം എതിര്‍പ്പുണ്ടെങ്കിലും കൂകിയത് ന്യായീകരിക്കില്ലെന്ന് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള പറഞ്ഞു.

ലക്ഷ്യം നേടുന്നത് വരെ സെക്ട്രറിയേറ്റ് സമരം തുടരും. സമര രീതി മാറിയേക്കാം. പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം നേടുന്നത് വരെ സമരം തുടരും. സമര രീതിയില്‍ മാറ്റം വരും. എന്‍ഡിഎ എതിര്‍ക്കുന്നവനെ മാനിക്കുന്നുവെന്നും ശ്രീധരന്‍ പിള്ള കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Not Interest to Become Subject of Troll says Sreedharan Pilla