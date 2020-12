കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണലിനോടനുബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ അഞ്ച് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വടകര, നാദാപുരം, വളയം, കുറ്റ്യാടി, പേരാമ്പ്ര പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധികളിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 മുതല്‍ വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 വരെ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എസ്. സാംബശിവ റാവു ക്രിമിനല്‍ നടപടി പ്രകാരം 144 പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അഞ്ച് പേരില്‍ കൂടുതല്‍ കൂട്ടംകൂടുന്നതോ പ്രകടനങ്ങളോ പൊതുയോഗങ്ങളോ നടത്തുന്നതും പൊതുസമാധാനത്തിന് ഭംഗംവരുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതും നിരോധിച്ചു. കൂടാതെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ 500 മീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികളും അവരുടെ ഏജന്റും ഒഴികെ ആഞ്ചിലധികം പേര്‍ കൂടിനില്‍ക്കുന്നതും നിരോധിച്ചു. വിജയാഹ്‌ളാദ പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ 20ല്‍ അധികം പേര്‍ പാടില്ല.

