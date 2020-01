തിരുവനന്തപുരം: അവധിയെടുത്ത് കെഎഎസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ജീവനക്കാരെ അയോഗ്യരാക്കുമെന്ന് പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറി കെ. ആര്‍. ജ്യോതിലാല്‍. ജീവനക്കാര്‍ അവധിയെടുക്കുന്നത് സെക്രട്ടറിയേറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതിനാലാണ് നിര്‍ദേശം.

അസിസ്റ്റന്റുമാരില്‍ അന്‍പതോളം പേര്‍ അവധിയെടുത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സെക്രട്ടറിയേറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ താളംതെറ്റിക്കുന്നു. സര്‍വീസിലിരിക്കെ മറ്റൊരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലായ്മയാണെന്നും ജ്യോതിലാല്‍ പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാരോട് ലീവ് റദ്ദാക്കി സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിക്കണമെന്നും പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറി നിര്‍ദേശിച്ചു.

Content Highlights: secretariat assistants who write KAS will be disqualified