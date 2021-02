കൊച്ചി: കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനായി കെ.എം.ആര്‍.എല്‍. ആവശ്യപ്പെട്ട തുക പൂര്‍ണമായും കേന്ദ്ര ബജറ്റില്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ടെന്ന് മെട്രോ എം.ഡി. അല്‍കേഷ് കുമാര്‍ ശര്‍മ ഐ.എ.എസ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നിലവാരമുള്ള മെട്രോയുടെ കുതിപ്പിന് ഇത് കരുത്താകുമെന്നും മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പ്രതികരിക്കവേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ധനമന്ത്രി ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റില്‍ 1,957 കോടി രൂപയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്‍ഫോ പാര്‍ക്ക് വരെയുള്ള 11.5 കിലോമീറ്ററിന് വരുന്ന ആകെ തുകയാണിത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കൊച്ചിയിലെത്തിയ പാര്‍ലമെന്ററി സമിതി മെട്രോയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനുള്ള പ്രാഥമിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതായി അല്‍കേഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. 'ബജറ്റില്‍ തുക വകയിരുത്തിയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കും. 48 മാസമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കണക്കാക്കുന്ന സമയം. എങ്കിലും, അതിനു മുമ്പേ തന്നെ പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്' -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ പുരോഗതിയനുസരിച്ച് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിനുള്ള പ്രൊപ്പോസല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നും മെട്രോ എംഡി വെളിപ്പെടുത്തി. ആലുവയില്‍ നിന്നും നെടുമ്പാശേരി എയര്‍പോര്‍ട്ടിലേക്കാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തില്‍ മെട്രോ എത്തുക.

content highlights: second phase of kochi metro will complete within four years as union budget avails money-kmrl md