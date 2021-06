കൊച്ചി: തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെന്നപോലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും തനിക്കൊരു അപരന്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുന്‍ എം.പി. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ പോള്‍. ഈ വ്യാജ പോസ്റ്റ് ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയോ ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് അദ്ദേഹം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റിട്ടു.

നരേന്ദ്ര മോദിയെ പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മലയാളത്തിലും ഇപ്പോള്‍ ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വ്യാജനെ സ്വാഭാവികമായി മരിക്കാന്‍ വിടുക. ആരും എന്നെ ബി.ജെ.പി. ആക്കേണ്ട. മോദിയെ സ്തുതിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാല്‍ ഞാനത് സ്വന്തംനിലക്കു ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എഫ്.ബി. പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്‌

